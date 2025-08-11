Какие данные «Аэрофлота» могли украсть хакеры

Пока остается под вопросом, получили ли хакеры доступ к данным клиентов «Аэрофлота», заявил НСН Алексей Раевский.

Хакеры не могут требовать выкуп у государственной компании, поэтому публикация похищенных данных – это целенаправленный удар по имиджу, заявил НСН гендиректор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

Хакеры опубликовали первую партию похищенных данных у «Аэрофлота». Взломщики из группировки Silent Crow утверждают, что это информация из медицинских карт пилотов и сотрудников авиакомпании. В документах содержатся заключения врачебно-лётных комиссий, личные данные, диагнозы. Кроме того, размещены данные о допуске к управлению воздушными судами. Раевский отметил, что пока не очень понятно, получили ли хакеры доступ к данным клиентов.

Где компенсации? Масштабный сбой «Аэрофлота» могут признать форс-мажором

«Это делается, чтобы нанести имиджевый ущерб авиакомпании. Я думаю, что у госкомпании требовать выкуп, это странная история. Если в частной компании владелец может принять решение, то здесь существуют регламенты, нарушать которые никто не будет. В этом смысле у мошенников вряд ли бы что-то получилось. На самом деле эта информация считается достаточно чувствительной, медицинская информация в целом по квалификации считается наиболее требующей защиты. Вряд ли там будут какие-то неприличные заболевания, потому что работники авиакомпаний проходят медкомиссии и так далее. Но в любом случае это неприятно, авиакомпания должна обеспечивать защиту персональных данных. Что касается данных пользователей, пока вопрос, получили ли хакеры доступ к данным клиентов. Это мы узнаем в скором времени», - отметил он.

28 июля IT-инфраструктура авиаперевозчика подверглась масштабной кибератаке, что привело к массовым задержкам и отменам вылетов самолётов. Генпрокуратура РФ заявила о возбуждении уголовного дела по факту взлома, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Дмитрий Феоктистов
ТЕГИ:АвиакомпанииАэрофлотХакеры

Горячие новости

Все новости

партнеры