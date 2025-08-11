Хакеры не могут требовать выкуп у государственной компании, поэтому публикация похищенных данных – это целенаправленный удар по имиджу, заявил НСН гендиректор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

Хакеры опубликовали первую партию похищенных данных у «Аэрофлота». Взломщики из группировки Silent Crow утверждают, что это информация из медицинских карт пилотов и сотрудников авиакомпании. В документах содержатся заключения врачебно-лётных комиссий, личные данные, диагнозы. Кроме того, размещены данные о допуске к управлению воздушными судами. Раевский отметил, что пока не очень понятно, получили ли хакеры доступ к данным клиентов.