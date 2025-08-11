Россиянам рассказали, сколько они потеряют при продаже своего китайского авто
Продать в России китайский автомобиль с пробегом в настоящее время можно только с скидкой, которая может достихать 40% и более от первоначальной цены. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель нижегородского филиала автомобильного маркетплейса Fresh Максим Москвин.
По его словам, тот, кто пару лет назад заплатил за китайский автомобиль три млн рублей, сегодня может продать её лишь за 1,7 млн рублей.
Эксперт указал, что снижение цен на вторичном рынке во многом связано с давлением дилеров и автопроизводителей, которые завезли в Россию слишком много товара.
«Можно предположить, что осенью цены пойдут снова вверх. Сначала уйдут спецпредложения по новым машинам, следом подтянется пробег», - заключил Москвин.
Ранее в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) заявили, что продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей (LCV) в июле 2025 года снизились на 13%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
