Россиян предупредили о скорой блокировке звонков через Telegram и WhatsApp
Блокировка звонков позволит сохранить работу иностранных мессенджеров в текстовом варианте в текущих сложных геополитических условиях, заявил НСН Денис Кусков.
Минцифры в скором времени примет решение о блокировке звонков через зарубежные мессенджеры, заявил НСН гендиректор агентства «Telecom Daily» Денис Кусков.
Пользователи жалуются на сбои во время аудио- и видеозвонков в Telegram и Whatsapp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ). Мессенджеры сбоят по всей России: от Калининграда до Магадана. МТС, "МегаФон", Билайн и Tele2 попросили заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах, сообщает Forbes со ссылкой на источник в правительстве РФ. Кусков уверен, что сейчас тестируется такой вариант.
«Пока речь идет именно о зарубежных мессенджерах. Возможность совершать аудио- и видеозвонки, скорее всего, будет отключена. Официально это будет работать, когда будет принято решение на уровне Минцифры. Сейчас это могут быть проверочные моменты, чтобы определить, насколько это все будет удачно. К сожалению, это касается любых звонков внутри РФ, не только звонков, которые поступают из других стран», - пояснил он.
По его словам, в этом решении есть определенные плюсы.
«С одной стороны, в этом нет ничего хорошего. С другой стороны, это позволит сохранить работу мессенджеров в текстовом варианте в текущих сложных геополитических условиях. Плюс это поможет в борьбе с мошенничеством. Основные мошеннические звонки сейчас идут именно через мессенджеры», - заключил собеседник НСН.
В России не планируют блокировать работу иностранных мессенджеров. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме поддержали переход регионов на здоровое питание в школах
- Клиенты - солнышко: Ресторатор объяснил, почему растет число летних веранд
- Россиянам рассказали, сколько они потеряют при продаже своего китайского авто
- Психолог назвала разницу в использовании мата Жириновским и Шнуровым
- Какие данные «Аэрофлота» могли украсть хакеры
- Россиян предупредили о скорой блокировке звонков через Telegram и WhatsApp
- Время рассмотрения заявлений на маткапитал сократят вдвое
- Прощание с Иваном Краско пройдет в Театре имени Комиссаржевской
- Зеленский не долетит: Почему Путин и Трамп выбрали Аляску для встречи
- Пашинян рассказал Путину о встрече с Трампом и Алиевым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru