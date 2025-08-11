Россиян предупредили о скорой блокировке звонков через Telegram и WhatsApp

Блокировка звонков позволит сохранить работу иностранных мессенджеров в текстовом варианте в текущих сложных геополитических условиях, заявил НСН Денис Кусков.

Минцифры в скором времени примет решение о блокировке звонков через зарубежные мессенджеры, заявил НСН гендиректор агентства «Telecom Daily» Денис Кусков.

Пользователи жалуются на сбои во время аудио- и видеозвонков в Telegram и Whatsapp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ). Мессенджеры сбоят по всей России: от Калининграда до Магадана. МТС, "МегаФон", Билайн и Tele2 попросили заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах, сообщает Forbes со ссылкой на источник в правительстве РФ. Кусков уверен, что сейчас тестируется такой вариант.

«Пока речь идет именно о зарубежных мессенджерах. Возможность совершать аудио- и видеозвонки, скорее всего, будет отключена. Официально это будет работать, когда будет принято решение на уровне Минцифры. Сейчас это могут быть проверочные моменты, чтобы определить, насколько это все будет удачно. К сожалению, это касается любых звонков внутри РФ, не только звонков, которые поступают из других стран», - пояснил он.

По его словам, в этом решении есть определенные плюсы.

«С одной стороны, в этом нет ничего хорошего. С другой стороны, это позволит сохранить работу мессенджеров в текстовом варианте в текущих сложных геополитических условиях. Плюс это поможет в борьбе с мошенничеством. Основные мошеннические звонки сейчас идут именно через мессенджеры», - заключил собеседник НСН.

В России не планируют блокировать работу иностранных мессенджеров. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, передает «Радиоточка НСН».

