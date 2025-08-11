В Госдуме поддержали переход регионов на здоровое питание в школах

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава заявил НСН, что сегодня некоторые вузы и школы самостоятельно переходят на правильное питание, правительство готово поддержать эти проекты. 

Школы и вузы должны не просто кормить детей, они должны положительно влиять на их здоровье и привычки, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава.

В Воронежской области начнут лечить детей от ожирения. Проблемой озаботились в правительстве региона и разработали целый комплекс по борьбе с лишним весом у детей и подростков. Начнут уже в этом учебном году, совместно с Роспотребнадзором будет пересмотрено меню. Здоровое питание организуют пока в шести пилотных школах Воронежа, а также в Бобровском, Бутурлиновском и Новохопёрском районах. Берулава заявил, что правительство РФ и Госдума готовы помочь регионам в этом начинании.

«Начало положено. Я только что приехал из командировки в Сочи, там открылись кафе-рестораны студенческие с названием ПП – правильное питание. Ребятам объясняют, что надо есть и как. Я это видел также в Казани, Питере и Москве. Это очень правильная идея, нужно чтобы и школы это делали. Нужно не просто кормить детей, а заниматься оздоровлением. Правительство много делает для решения этого вопроса, мы готовы поддержать подобные проекты. Главное – начать заниматься правильным здоровым питанием», - заверил он.

От избыточного веса страдает каждый третий школьник, заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина, передает «Радиоточка НСН».

