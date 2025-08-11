Школы и вузы должны не просто кормить детей, они должны положительно влиять на их здоровье и привычки, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава.

В Воронежской области начнут лечить детей от ожирения. Проблемой озаботились в правительстве региона и разработали целый комплекс по борьбе с лишним весом у детей и подростков. Начнут уже в этом учебном году, совместно с Роспотребнадзором будет пересмотрено меню. Здоровое питание организуют пока в шести пилотных школах Воронежа, а также в Бобровском, Бутурлиновском и Новохопёрском районах. Берулава заявил, что правительство РФ и Госдума готовы помочь регионам в этом начинании.