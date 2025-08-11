«Каждый регион устанавливает свои правила работы с верандами. Где-то это развивают, где-то наоборот создали максимальное количество препонов, чтобы ничего никуда не двигалось. Сказать, сколько это приносит, точно нельзя. В разных городах – по-разному. В большей степени все зависит от того, сколько в регионе солнца. Чем больше солнечных дней, тем больше доход. Летняя веранда – это не дополнительный доход, это возможность удержать своего клиента. Сказать, что на летние веранды ходят новые люди, нельзя. Это те же люди, которые ходят в ресторан зимой. Летом они просто хотят пересесть на солнышко. Если веранды в ресторане нет, люди просто уходят в другой ресторан. Поэтому веранда – это возможность сохранить доходы. Именно с этой целью веранды устанавливает и общепит, не только рестораны уровнем повыше», - рассказал он.

Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с НСН рассказал, что рестораторам в столице разрешили не демонтировать летние веранды, так как на это уходят огромные деньги – до полутора миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

