Клиенты - солнышко: Ресторатор объяснил, почему растет число летних веранд
Сергей Миронов заявил НСН, что летние веранды особенно популярны в регионах с большим количеством солнечных дней, сегодня веранды устанавливают не только рестораны, но и общепит.
Летние веранды – это хороший способ для ресторанов сохранить доход и своих лояльных клиентов, рассказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Упрощение правил размещения летних веранд в Москве стимулировало рестораторов устанавливать больше таких конструкций. В июле 2025 года доля заведений с летними кафе в центре Москвы достигла 61%, хотя годом ранее была 52%. Операторам общепита столики на улице приносят до 40% выручки, а средний чек там выше на 15–20%. Поэтому в будущем число таких веранд продолжит расти, пишет «Коммерсант».
«Каждый регион устанавливает свои правила работы с верандами. Где-то это развивают, где-то наоборот создали максимальное количество препонов, чтобы ничего никуда не двигалось. Сказать, сколько это приносит, точно нельзя. В разных городах – по-разному. В большей степени все зависит от того, сколько в регионе солнца. Чем больше солнечных дней, тем больше доход. Летняя веранда – это не дополнительный доход, это возможность удержать своего клиента. Сказать, что на летние веранды ходят новые люди, нельзя. Это те же люди, которые ходят в ресторан зимой. Летом они просто хотят пересесть на солнышко. Если веранды в ресторане нет, люди просто уходят в другой ресторан. Поэтому веранда – это возможность сохранить доходы. Именно с этой целью веранды устанавливает и общепит, не только рестораны уровнем повыше», - рассказал он.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с НСН рассказал, что рестораторам в столице разрешили не демонтировать летние веранды, так как на это уходят огромные деньги – до полутора миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме поддержали переход регионов на здоровое питание в школах
- Клиенты - солнышко: Ресторатор объяснил, почему растет число летних веранд
- Россиянам рассказали, сколько они потеряют при продаже своего китайского авто
- Психолог назвала разницу в использовании мата Жириновским и Шнуровым
- Какие данные «Аэрофлота» могли украсть хакеры
- Россиян предупредили о скорой блокировке звонков через Telegram и WhatsApp
- Время рассмотрения заявлений на маткапитал сократят вдвое
- Прощание с Иваном Краско пройдет в Театре имени Комиссаржевской
- Зеленский не долетит: Почему Путин и Трамп выбрали Аляску для встречи
- Пашинян рассказал Путину о встрече с Трампом и Алиевым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru