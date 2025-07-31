Путин подписал закон о блокировке фильмов, отрицающих традиционные ценности

Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий владельцев аудиовизуальных платформ и соцсетей блокировать фильмы, содержащие материалы, которые дискредитируют или пропагандируют отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Документ опубликован на официальном портале правовых актов и вступит в силу 1 марта 2026 года.

Согласно закону, при получении требования от Роскомнадзора владельцы обязаны в течение суток удалить такие материалы. Это касается как видеосервисов, так и страниц в соцсетях с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки.

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Поводом для блокировки может стать отказ Минкультуры в выдаче прокатного удостоверения или заключение о наличии дискредитирующих материалов.

Минкультуры России, в свою очередь, получит право вносить изменения в уже выданные удостоверения, обновляя ограничения по возрасту или запрету на распространение фильмов среди детей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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