Путин подписал закон о блокировке фильмов, отрицающих традиционные ценности
Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий владельцев аудиовизуальных платформ и соцсетей блокировать фильмы, содержащие материалы, которые дискредитируют или пропагандируют отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Документ опубликован на официальном портале правовых актов и вступит в силу 1 марта 2026 года.
Согласно закону, при получении требования от Роскомнадзора владельцы обязаны в течение суток удалить такие материалы. Это касается как видеосервисов, так и страниц в соцсетях с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки.
Поводом для блокировки может стать отказ Минкультуры в выдаче прокатного удостоверения или заключение о наличии дискредитирующих материалов.
Минкультуры России, в свою очередь, получит право вносить изменения в уже выданные удостоверения, обновляя ограничения по возрасту или запрету на распространение фильмов среди детей, передает «Радиоточка НСН».
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