Токаев призвал реформировать Совбез ООН для большей репрезентативности

Токаев напомнил, что в 2025 году исполняется 80 лет с момента основания Организации Объединенных Наций. Он отметил, что, несмотря на рост числа членов ООН — с 51 до 193 государств, ее основные институты, в том числе Совет Безопасности, практически не претерпели изменений.

Это несоответствие, по его словам, ослабляет доверие к организации и снижает ее эффективность в решении глобальных проблем, передает «Радиоточка НСН».

