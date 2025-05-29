Токаев призвал реформировать Совбез ООН для большей репрезентативности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии международного форума «Астана» выступил за структурную реформу Совета Безопасности ООН, подчеркнув необходимость расширения его состава за счет более широкого регионального представительства.

По словам казахстанского лидера, ключевые решения, затрагивающие интересы миллиардов людей по всему миру, не могут и не должны приниматься ограниченным числом государств. Он заявил, что для сохранения актуальности и легитимности ООН должна отражать современную геополитическую реальность, а не структуру, сложившуюся 80 лет назад, отмечает издание «Профиль».

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Токаев напомнил, что в 2025 году исполняется 80 лет с момента основания Организации Объединенных Наций. Он отметил, что, несмотря на рост числа членов ООН — с 51 до 193 государств, ее основные институты, в том числе Совет Безопасности, практически не претерпели изменений.

Это несоответствие, по его словам, ослабляет доверие к организации и снижает ее эффективность в решении глобальных проблем, передает «Радиоточка НСН».

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