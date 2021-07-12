Титов сообщил Путину о тотальном страхе бизнесменов работать в РФ

Так, более 78% сотрудников прокуратуры полагают, что законы дают добросовестным предпринимателям достаточно гарантий осуществления их деятельности. Среди самих же бизнесменов в этом уверены всего 15,4% опрошенных. Среди специалистов положительные оценки дали чуть больше респондентов - 37,6%.

В независимости и объективности правосудия выразили уверенность более 80% опрошенных прокуроров. При этом почти 80% предпринимателей придерживаются противоположного мнения.

По словам Бориса Титова, полезные изменения в законодательство в этом направлении пока малоэффективны. Так, вопреки соответствующим изменениям, суды нередко необоснованно отправляют под стражу бизнесменов. Обвинительный уклон остаётся нормой при расследовании преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

При этом следствие на практике довольно часто исключает материалы, которые могут стать доказательством невиновности обвиняемого. Прокурор при утверждении обвинительного заключения не имеет права рассматривать материалы, отклонённые следователем.