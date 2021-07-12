Титов сообщил Путину о тотальном страхе бизнесменов работать в РФ
Около 80% представителей предпринимательского сообщества считают небезопасным заниматься бизнесом в России. Такую статистику представил резиденту РФ бизнес-омбудсмен Борис Титов в своё докладе.
Как отмечает уполномоченный по защите прав предпринимателей, бизнесмены уверены, что отечественное законодательство не дает им достаточных гарантий от необоснованного уголовного преследования. Делая такой вывод, Титов ссылается на последний опрос Федеральной службы охраны, который был проведён среди предпринимателей в 34 регионах.
Причём были также опрошены сотрудники прокуратуры и эксперты. В итоге, представители надзорного ведомства, специалисты и предприниматели значительно разошлись в своих оценках, констатирует бизнес-омбудсмен.
Так, более 78% сотрудников прокуратуры полагают, что законы дают добросовестным предпринимателям достаточно гарантий осуществления их деятельности. Среди самих же бизнесменов в этом уверены всего 15,4% опрошенных. Среди специалистов положительные оценки дали чуть больше респондентов - 37,6%.
В независимости и объективности правосудия выразили уверенность более 80% опрошенных прокуроров. При этом почти 80% предпринимателей придерживаются противоположного мнения.
По словам Бориса Титова, полезные изменения в законодательство в этом направлении пока малоэффективны. Так, вопреки соответствующим изменениям, суды нередко необоснованно отправляют под стражу бизнесменов. Обвинительный уклон остаётся нормой при расследовании преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
При этом следствие на практике довольно часто исключает материалы, которые могут стать доказательством невиновности обвиняемого. Прокурор при утверждении обвинительного заключения не имеет права рассматривать материалы, отклонённые следователем.
Бизнес-омбудсмен предложил ввести новый процессуальный документ - итоговое заключение защиты. По задумке Титова, оно по итогам ознакомления с материалами уголовного дела может направляться вместе с обвинительным заключением на рассмотрение прокурора.
Борис Титов также сообщил Владимиру Путину, что его аппарат прекратил занимается так называемым «лондонским списком». Это предприниматели, покинувшие Россию после того, как попали пол уголовное преследование, но готовы были вернуться, если их не будут арестовывать.
Бизнес-омбудсмен признал, что потерпел поражение в борьбе с силовиками и не может гарантировать безопасность предпринимателей.
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