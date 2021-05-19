Бизнес боится сесть ни за что: силовики «обнулили» слова президента

Подавляющее большинство российских предпринимателей считают ведение в стране бизнеса небезопасным и боятся попасть под суд. Как заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов, сославшись на данные последнего опроса Федеральной службы охраны России, которые попадут в отчет для президента Владимира Путина, почти 80 процентов его участников признались в страхе попасть под суд ни за что. Год назад небезопасным ведение бизнеса в России в аналогичном опросе ФСО называли 74,3 процента. В 2017-м таковых было только 57,1 процента.

Эта статистика наглядно показывает, как правоохранительные, следственные, надзорные органы и суд относятся к наказам президента. Много лет подряд Владимир Путин говорил о необходимости снижения давления на бизнес, либерализации уголовного законодательства в части предпринимательской деятельности. К примеру, еще в 2019 году глава государства в послании Федеральному собранию провозгласил:

«Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей».

И призвал «избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства».

Полгода спустя, на Восточном экономическом форуме Путин заявил о необходимости либерализовать статьи уголовного кодекса, связанные с экономическими преступлениями.

«Нет необходимости по экономическим статьям человека сажать за решетку», - сказал президент.

Тогда же ему ответил в эфире НСН общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко, указав на то, что количество уголовных дел в отношении предпринимателей исчисляется сотнями тысяч и неуклонно растет:

«В судах, в прокуратуре и в следствии сидят совершенно другие люди, а не президент», - сокрушался собеседник агентства.

Согласен с такой позицией и бизнес-омбудсмен: даже верные изменения в законодательстве с легкостью обнуляются правоприменительной практикой, приводит его слова «Лента.ру».

Сообщалось, что Борис Титов намерен рассказать президенту Путину о «катастрофической» ситуации, в которую может попасть национальный бизнес, из-за проблем с судами. Речь пойдет о систематическом изъятии у предпринимателей дорогостоящих активов.

Однако из приведенных высказываний главы государства следует, что он и так в курсе сложившейся ситуации. Тем не менее, ни его призывы, ни прямые поручения не приводят к ее исправлению: количество обвинительных приговоров в российских судах как стремилось к ста процентам, так и продолжает стремиться. Иллюзий о справедливом и беспристрастном правосудии у бизнеса давно не осталось.

