Названа причина не делать педикюр с гель-лаком зимой

Зимой покрытие ногтей на ногах гель-лаком лучше заменить на обычный лак, чтобы снизить нагрузку на ногтевую пластину и избежать онихолизиса — ее отслоения. Такие рекомендации в беседе с «Газетой.Ru» дала тренер учебного центра сети салонов «Пальчики» Елена Лихова.

По ее словам, в холодное время года ногти растут медленнее, а гель-лак из-за редкой смены педикюра может долго оставаться на пластине и создавать дополнительное давление. В сочетании с тесной зимней обувью это повышает риск травмирования ногтя и его отслоения от ногтевого ложа.

Эксперт пояснила, что гель-лак образует жесткое покрытие, которое при перепадах температур и механическом воздействии может приводить к микротрещинам и неравномерному распределению нагрузки на ноготь. Поэтому тем, кто проводит зиму не в теплом климате, она рекомендует отдавать предпочтение обычному лаку.

Лихова также отметила, что некоторые гель-лаки содержат химические компоненты, способные вызывать раздражение кожи и аллергические реакции. В качестве альтернативы она советует выбирать классическое покрытие, уделять внимание уходу за стопами и делать перерывы в ношении гель-лака, чтобы снизить риск повреждения ногтевой пластины, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗимаКосметика

