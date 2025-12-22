Названа причина не делать педикюр с гель-лаком зимой

Зимой покрытие ногтей на ногах гель-лаком лучше заменить на обычный лак, чтобы снизить нагрузку на ногтевую пластину и избежать онихолизиса — ее отслоения. Такие рекомендации в беседе с «Газетой.Ru» дала тренер учебного центра сети салонов «Пальчики» Елена Лихова.

По ее словам, в холодное время года ногти растут медленнее, а гель-лак из-за редкой смены педикюра может долго оставаться на пластине и создавать дополнительное давление. В сочетании с тесной зимней обувью это повышает риск травмирования ногтя и его отслоения от ногтевого ложа.