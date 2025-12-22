Вассерман объяснил, как вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку

«Саму идею восстановления памятника Дзержинскому я считаю совершенно правильной, но я не уверен, что Собянин - надлежащий адресат для этой просьбы. Насколько я помню, в августе 1991 года памятник сносили не власти Москвы, а стихийно беснующиеся либералы. Более того, я даже думаю, что устанавливали этот памятник не по решению властей Москвы. Скорее всего, памятник ставили по решению тогдашних союзных властей, правопреемники которых – власти РФ. Надо обращаться именно к той власти, которая принимала решение об установке памятника. Обращение на ненадлежащий уровень – очень эффективный способ изобразить активность и в то же время гарантировать недостижение результата. Если поинтересоваться общественным мнением, то, насколько мне известно, уже много лет опросы показывают, что большинство народа эту идею одобряет», - сказал парламентарий.

Памятник революционеру Феликсу Дзержинскому был установлен напротив здания нынешнего ФСБ России в 1958 году. Во время «августовского путча» 1991 года, у здания КГБ на Лубянской площади начался митинг, участники которого пытались повалить памятник. Чтобы избежать жертв, Моссовет принял решение о демонтаже памятника, который сняли с постамента с помощью трех кранов и вывезли. Сейчас он находится в «Музеоне» на Крымском валу, отмечает «Радиоточка НСН».

