Тимати заподозрили в покупке спорткара за 700 млн рублей

Российского исполнителя и предпринимателя Тимати заподозрили в покупке спорткара итальянской марки, стоимость которого превышает 700 млн руб.

Тимати заявил, что готов к мобилизации

Поводом для обсуждения стала фотография исполнителя в соцсетях, на которой он позирует на фоне темно-зеленой машины. При этом неизвестно, приобрел ли ее певец или взял напрокат ради снимков.

Ранее депутат предложила Тимати отправиться на фронт добровольцем.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:АвтомобилиМузыканты

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