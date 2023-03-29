Тимати заподозрили в покупке спорткара за 700 млн рублей
29 марта 202304:01
Российского исполнителя и предпринимателя Тимати заподозрили в покупке спорткара итальянской марки, стоимость которого превышает 700 млн руб.
Поводом для обсуждения стала фотография исполнителя в соцсетях, на которой он позирует на фоне темно-зеленой машины. При этом неизвестно, приобрел ли ее певец или взял напрокат ради снимков.
Ранее депутат предложила Тимати отправиться на фронт добровольцем.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru