Тимати заявил, что готов к мобилизации

Рэпер Тимати заявил, что готов к мобилизации в случае получения повестки. Об этом он написал в одной из своих соцсетей.

По словам Тимати, он находится дома в Москве и никуда не собирается уезжать. Как считает рэпер, «долг Родине отдать придётся рано или поздно всем».

Тимати отметил, что повестку пока не получил.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МобилизацияРэперы
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