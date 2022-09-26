Тимати заявил, что готов к мобилизации
Рэпер Тимати заявил, что готов к мобилизации в случае получения повестки. Об этом он написал в одной из своих соцсетей.
По словам Тимати, он находится дома в Москве и никуда не собирается уезжать. Как считает рэпер, «долг Родине отдать придётся рано или поздно всем».
Тимати отметил, что повестку пока не получил.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек
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