СБУ заочно предъявила обвинения Тимати
Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение российскому рэперу Тимати (Тимуру Юнусову). Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.
Украинское ведомство заявило, что собрало доказательную базу в отношении «певца-пропагандиста».
«Он был доверенным лицом [президента России Владимира] Путина на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах, участвовал в его инаугурации и в мероприятиях по случаю празднования победы на выборах», - указано в сообщении.
Также СБУ заявила, что Тимати дал около семи концертов в Крыму. Артисту вменили повторное нарушение порядка въезда на «временно оккупированную территорию Украины» и выезда из нее для причинения вреда государственным интересам.
Ранее СБУ заочно обвинила телеведущего Бориса Корчевникова в оправдании военных действий, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, незаконном пересечении границы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru