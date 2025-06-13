СБУ заочно предъявила обвинения Тимати

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение российскому рэперу Тимати (Тимуру Юнусову). Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

Украинское ведомство заявило, что собрало доказательную базу в отношении «певца-пропагандиста».

«Он был доверенным лицом [президента России Владимира] Путина на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах, участвовал в его инаугурации и в мероприятиях по случаю празднования победы на выборах», - указано в сообщении.

Также СБУ заявила, что Тимати дал около семи концертов в Крыму. Артисту вменили повторное нарушение порядка въезда на «временно оккупированную территорию Украины» и выезда из нее для причинения вреда государственным интересам.

Ранее СБУ заочно обвинила телеведущего Бориса Корчевникова в оправдании военных действий, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, незаконном пересечении границы.

