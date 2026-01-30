Минюст предложил запретить арест имущества при долге менее 10 тысяч рублей

В ведомстве рассказали, что соответствующая инициатива содержится в разработанном законопроекте. Она направлена «на создание справедливых условий исполнительного производства».

Также предлагается ограничить сумму арестованного имущество размером долга.

«Новый порядок... исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями при незначительной сумме долга... например, блокировкой всех денежных средств на счёте», - говорится в сообщении.

Ранее в Федеральной налоговой службе (ФНС) напомнили о новом внесудебном порядке взыскания налоговой задолженности с физлиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

