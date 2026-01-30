Уволить за смех или шум на работе действительно могут, но при условии, что это неоднократное нарушение имеющихся внутренних актов о поведении, которое задокументировано с наличием жалоб от коллег. Об этом НСН рассказал HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

За громкий смех на работе сотрудника могут уволить, — предупреждают юристы. Об этом пишет «Абзац». Так, если веселье коллег мешает рабочему процессу и нарушает трудовую дисциплину, то работодатель вправе законно избавиться от такого сотрудника. Особенно это касается предприятий, где требуется тишина и ведётся работа с важными документами. Мурадян раскрыл, что одного разового смеха для увольнения, конечно, не достаточно.

«В ТК РФ нет понятия «шум» или «громкий смех», как отдельного основания для увольнения. Увольняют не за шум, а за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей при наличии дисциплинарных взысканий. Проблемы начинаются тогда, когда шум превращается в подтверждённое нарушение: есть должностная инструкция или локальные акты о правилах поведения, акты о проступке, жалобы коллег, замечания и выговоры, то есть фиксация того, что сотрудник мешал другим выполнять работу. Если наговаривают на человека, обычно не хватает доказательств: нет актов, нет свидетельских показаний, нет связи между поведением и сбоем в работе — такое взыскание и увольнение легко оспорить», - рассказал он.