«Легко оспорить!»: Когда смех на рабочем месте грозит потерей работы
В ТК РФ нет понятия понятия «громкий смех», как отдельного основания для увольнения, однако в компании могут быть свои акты о правилах поведения в open‑space, за нарушение которых есть дисциплинарное взыскание.
Уволить за смех или шум на работе действительно могут, но при условии, что это неоднократное нарушение имеющихся внутренних актов о поведении, которое задокументировано с наличием жалоб от коллег. Об этом НСН рассказал HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
За громкий смех на работе сотрудника могут уволить, — предупреждают юристы. Об этом пишет «Абзац». Так, если веселье коллег мешает рабочему процессу и нарушает трудовую дисциплину, то работодатель вправе законно избавиться от такого сотрудника. Особенно это касается предприятий, где требуется тишина и ведётся работа с важными документами. Мурадян раскрыл, что одного разового смеха для увольнения, конечно, не достаточно.
«В ТК РФ нет понятия «шум» или «громкий смех», как отдельного основания для увольнения. Увольняют не за шум, а за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей при наличии дисциплинарных взысканий. Проблемы начинаются тогда, когда шум превращается в подтверждённое нарушение: есть должностная инструкция или локальные акты о правилах поведения, акты о проступке, жалобы коллег, замечания и выговоры, то есть фиксация того, что сотрудник мешал другим выполнять работу. Если наговаривают на человека, обычно не хватает доказательств: нет актов, нет свидетельских показаний, нет связи между поведением и сбоем в работе — такое взыскание и увольнение легко оспорить», - рассказал он.
Также собеседник НСН рассказал, что же все-таки делать, если сотрудника на работе оговорили, и как это можно оспорить.
«Оспорить дисциплинарное взыскание (замечание/выговор) можно в суде, в трудовой инспекции и в комиссии по трудовым спорам, если она есть. Как работник может от такого отбиться? У него не было дисциплинарного проступка, то есть он никому не мешал, на него никто не жаловался, работодатель не доказал факт нарушения, или нарушен порядок привлечения к ответственности. Например, не запросили объяснения, сорваны сроки, нет акта и свидетельств», - раскрыл он.
Говоря о том, может ли сотрудник оспорить взыскание, ссылаясь на психоэмоциональную разрядку в рабочее время, Мурадян подчеркнул, что это сработает, только если человек шумел в свой законный перерыв и не отвлекал других.
«Вот эти аргументы про «психоэмоциональную разрядку» и право на отдых в рабочее время могут сработать только как дополнение, если есть регламентированные перерывы, и человек шумел во время законного перерыва, не мешая другим, и если локальные акты не запрещают внятно подобное поведение (например, нет правил тишины в open‑space)», - подытожил он.
Ранее директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин раскрыл НСН, что медицинская справка может спасти прогульщиков от увольнения, однако четырехчасовое отсутствие на рабочем месте грозит «плохой статьей».
