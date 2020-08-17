Тихановская хочет назвать улицы в честь погибших в результате протестов

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила с видеообращением к гражданам страны. В ролике, размещенном на youtube, она заявила, что республика переживает в эти дни сложное время. Тихановская сказала, что скорбит по умершим в результате подавления протестов сторонникам оппозиции и предложила в будущем назвать в их честь улицы.

«Мы все и наша страна переживаем сейчас очень сложный период в своей истории... В этот период мы должны сделать свой выбор. Это требует от нас время. В эти дни, когда мы хороним наших героев, я плачу вместе с вами. Это невероятная потеря для страны. Невинно убитые молодые люди. Нам необходимо поддержать их семьи. Их именами мы обязаны в будущем назвать улицы»,- заявила она.