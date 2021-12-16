«Тетя Маша, дядя Вася»: В России усомнились в эффективности сельсоветов
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев предположил, что после устранения сельсоветов появятся новые ведомства, в которых будут работать «ручные люди».
Сельсоветы нужны, но тогда необходимо менять налоговую схему. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Ранее в Госдуме предложили упразднить муниципалитеты первого уровня: городские и сельские поселения. Если этот законопроект будет принят, то администрации и их депутатские советы прекратят существование, а сами территории войдут в состав муниципальных или городских округов. Журавлев рассказал, что нужно для их сохранения.
«С одной стороны, сельсоветы сейчас мало влияют на политику и решение местных вопросов, потому что у них нет ресурсов. А с другой – за чем следит муниципалитет первого уровня? Дороги и магазины. Он даже школы не тянет сам. Попробуйте все ямы на дороге рассмотреть из районного центра. В советское время поселковые советы были имитацией. Их можно наделить полномочиями, но в СССР полномочия автоматически означали деньги. А сейчас нет, потому что у нас рыночная экономика. Сельсоветы нужны, но тогда нужно менять налоговую схему. В Восточной Европе главный - местный налог, а в России - федеральный», - отметил он.
Журавлев рассказал, что из себя представляет сельский совет в современной России.
«Сейчас сельсоветы и администрации не выполняют роли социальных лифтов. Сельский совет – это тетя Маша, дядя Вася. Люди среднего и старшего возраста. Бывали случаи, когда приходила молодежь, но это скорее исключение, чем правило. А потом они пропадали. В России социальный лифт описан в мультфильме «Простоквашино»: я тебя давно знаю, а кота впервые вижу. По-другому у нас не работает, причем уже почти тысячу лет», - объяснил он.
По его словам, устранить сельсоветы и администрации решили в муниципалитетах районных уровней.
«Они говорят: «Зачем нам промежуточные инстанции?» Что-то же на них надо тратить. При чем, скорее всего, они потом их восстановят, но назовут по-другому: например, уполномоченный районного совета по селу Васькино или деревне Петькино. Но это будет абсолютно ручной человек, который назначается из района. Укрупнение ухудшит обратную связь. Оно может усилить эффективность использования бюджетных средств, если их правильно концентрировать, потому что они все будут в одних руках», - заключил Журавлев.
Ранее директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что закон о публичной власти уничтожит «президента Татарстана».
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