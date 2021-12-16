«Тетя Маша, дядя Вася»: В России усомнились в эффективности сельсоветов

Сельсоветы нужны, но тогда необходимо менять налоговую схему. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Ранее в Госдуме предложили упразднить муниципалитеты первого уровня: городские и сельские поселения. Если этот законопроект будет принят, то администрации и их депутатские советы прекратят существование, а сами территории войдут в состав муниципальных или городских округов. Журавлев рассказал, что нужно для их сохранения.

«С одной стороны, сельсоветы сейчас мало влияют на политику и решение местных вопросов, потому что у них нет ресурсов. А с другой – за чем следит муниципалитет первого уровня? Дороги и магазины. Он даже школы не тянет сам. Попробуйте все ямы на дороге рассмотреть из районного центра. В советское время поселковые советы были имитацией. Их можно наделить полномочиями, но в СССР полномочия автоматически означали деньги. А сейчас нет, потому что у нас рыночная экономика. Сельсоветы нужны, но тогда нужно менять налоговую схему. В Восточной Европе главный - местный налог, а в России - федеральный», - отметил он.