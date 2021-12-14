Политолог: закон о публичной власти уничтожит «президента Татарстана»
Cледование новому законодательству будет носить повсеместный характер и избежать переименования должности не удастся, заявил НСН Владимир Климанов.
После принятия закона об организации публичной власти избежать переименования должности президента Татарстана не удастся, заявил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Депутаты Госдумы 14 декабря приняли законопроект об организации публичной власти в субъектах России, который позволяет руководителям регионов избираться более чем на два срока подряд.
«Мы понимаем, что у нас есть несколько глав субъектов, которые уже достаточно давно находятся во главе регионов, и, которые, в случае принятия таких поправок, будут иметь возможность переизбраться. Плохо это или хорошо, но это наша политическая действительность. После принятия сегодня в третьем чтении закона об организации публичной власти, наверняка система и структура органов госвласти регионов, включая и объем их полномочий, будет меняться. И мы ожидаем, что произойдут достаточно большие изменения. Поэтому не удивлюсь, что, с одной стороны, это может вызвать достаточно большую сменяемость существующего корпуса глав субъектов, а с другой стороны, наоборот, многие ныне действующие главы регионов сохранят свои позиции еще на среднесрочную или даже долгосрочную перспективу», - отметил Климанов.
Климанов также прокомментировал принятие закона в третьем чтении о ликвидации должности президента Татарстана.
«Мы знаем, что даже законодательные органы национальных республик, прежде всего, восприняли негативно подобные изменения, в том числе и госсовет Татарстана выступил против той редакции законопроекта, которая находилась на обсуждении в Госдуме. Сейчас, фактически, только один Татарстан сохраняет наименование высшего должностного лица в виде президента республики. Но очевидно, что следование новому законодательству будет носить повсеместный характер и избежать переименования должности не удастся в настоящее время», - резюмировал Климанов.
Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 343 / сут.
Умерли
292 тыс.+1 145 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+34 084 / сут.
- Путин указал Макрону на опасную для России «накачку» Украины оружием
- В Подмосковье появится дублёр Егорьевского шоссе
- «Принуждение к вакцинации»: депутат Госдумы высказался о законопреокте о QR-кодах
- Москвичей предупредили о сильных морозах к Новому году
- Собянин: Срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлевается до года
- Собянин: Предприятия столицы выполнили требования РПН о вакцинации 80% сотрудников
- Адвокат Тихановского заявил о намерении обжаловать приговор
- Путин вошёл в ТОП-10 самых почитаемых мужчин 2021 года
- Светлана Тихановская назвала незаконным приговор своему мужу Сергею
- BBS News: в Южном Судане 89 жизней унесла неизвестная болезнь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru