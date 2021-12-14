Политолог: закон о публичной власти уничтожит «президента Татарстана»

«Мы понимаем, что у нас есть несколько глав субъектов, которые уже достаточно давно находятся во главе регионов, и, которые, в случае принятия таких поправок, будут иметь возможность переизбраться. Плохо это или хорошо, но это наша политическая действительность. После принятия сегодня в третьем чтении закона об организации публичной власти, наверняка система и структура органов госвласти регионов, включая и объем их полномочий, будет меняться. И мы ожидаем, что произойдут достаточно большие изменения. Поэтому не удивлюсь, что, с одной стороны, это может вызвать достаточно большую сменяемость существующего корпуса глав субъектов, а с другой стороны, наоборот, многие ныне действующие главы регионов сохранят свои позиции еще на среднесрочную или даже долгосрочную перспективу», - отметил Климанов.

Климанов также прокомментировал принятие закона в третьем чтении о ликвидации должности президента Татарстана.

«Мы знаем, что даже законодательные органы национальных республик, прежде всего, восприняли негативно подобные изменения, в том числе и госсовет Татарстана выступил против той редакции законопроекта, которая находилась на обсуждении в Госдуме. Сейчас, фактически, только один Татарстан сохраняет наименование высшего должностного лица в виде президента республики. Но очевидно, что следование новому законодательству будет носить повсеместный характер и избежать переименования должности не удастся в настоящее время», - резюмировал Климанов.

Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.

