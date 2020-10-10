Тест патриарха Кирилла на COVID-19 оказался отрицательным

«Патриарх Кирилл чувствует себя хорошо, тесты у него отрицательные», - цитирует митрополита РИА Новости.

Патриарх Кирилл находится на 14-дневном карантине после контакта с больным коронавирусом. Об этом стало известно накануне. По словам председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, 73-летний предстоятель РПЦ находится «в добром здравии и продолжает работать в дистанционном режиме».

Ранее запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН рассказал, как управляется патриархом Кириллом Русская православная церковь в условиях карантина.

«Нет оснований говорить о нетрудоспособности патриарха Кирилла, он во время карантина уже полгода дистанционно управляет церковью из своей загородной резиденции», - сказал Кураев.

