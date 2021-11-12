«Теряем деньги и искусство». К чему приведут запреты на телевидении и в кино

При введении ограничений киноиндустрия будет страдать с точки зрения искусства, а государство – с точки зрения налогов, заявил кинокритик, режиссер Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН.

«Искусство от любых запретов страдает. Но больше всего порадуются пираты, которые фильмы западные с этим контентом будут благополучно показывать, и получать за это деньги, а государство будет терять деньги на налогах, которые платят платформы и терять искусство», - отметил он.