«Теряем деньги и искусство». К чему приведут запреты на телевидении и в кино
Кинокритик Давид Шнейдеров уверен, что запреты будут способствовать распространению пиратского контента.
При введении ограничений киноиндустрия будет страдать с точки зрения искусства, а государство – с точки зрения налогов, заявил кинокритик, режиссер Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН.
«Искусство от любых запретов страдает. Но больше всего порадуются пираты, которые фильмы западные с этим контентом будут благополучно показывать, и получать за это деньги, а государство будет терять деньги на налогах, которые платят платформы и терять искусство», - отметил он.
При этом, по его словам, «отвратительных» фильмов, которые не должны показываться детям, в российской индустрии хватает и без ЛГБТ-тематики.
«Низкопробного, отвратительного, чудовищного качества кино без ЛГБТ, без насилия российские фильмы для детей должны выходить? Чудовищные комедии, которые снимают зачастую российские кинематографисты», - добавил Шнейдеров.
Телеканал МУЗ-ТВ должен быть привлечен к ответственности за трансляцию премии с неправильной возрастной маркировкой, заявил кинокритик в пресс-центре НСН ранее.
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