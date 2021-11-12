«Теряем деньги и искусство». К чему приведут запреты на телевидении и в кино

Кинокритик Давид Шнейдеров уверен, что запреты будут способствовать распространению пиратского контента. 

При введении ограничений киноиндустрия будет страдать с точки зрения искусства, а государство – с точки зрения налогов, заявил кинокритик, режиссер Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН.

«Искусство от любых запретов страдает. Но больше всего порадуются пираты, которые фильмы западные с этим контентом будут благополучно показывать, и получать за это деньги, а государство будет терять деньги на налогах, которые платят платформы и терять искусство», - отметил он.

Шнейдеров предложил сделать телевидение платным

При этом, по его словам, «отвратительных» фильмов, которые не должны показываться детям, в российской индустрии хватает и без ЛГБТ-тематики.

«Низкопробного, отвратительного, чудовищного качества кино без ЛГБТ, без насилия российские фильмы для детей должны выходить? Чудовищные комедии, которые снимают зачастую российские кинематографисты», - добавил Шнейдеров.

Телеканал МУЗ-ТВ должен быть привлечен к ответственности за трансляцию премии с неправильной возрастной маркировкой, заявил кинокритик в пресс-центре НСН ранее.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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