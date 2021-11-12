Шнейдеров предложил сделать телевидение платным
12 ноября 202114:50
Евгения Желудкова
Кинокритик подчеркнул, что это позволит контролировать просмотр телевидения детьми, но не будет нарушать права взрослых.
Необходимо оставить шесть бесплатных каналов, а за просмотр остальных ввести небольшую плату, заявил Давид Шнейдеров, кинокритик, режиссер в пресс-центре НСН.
«Мое предложение, с которым я ношусь очень давно, сделать все телевидение платным, кроме шести основных каналов: фильтрованный Первый, фильтрованный второй, ТВЦ, который самый консервативный канал, «Культура», МАТЧ ТВ и Россия-24 как информационный канал. Все остальные сделать платными, пусть это будет стоить копейки, чтобы любой человек мог заплатить, но введение платного телевидения означает транскодер, который стоит дома и пульт, с помощью которого этим телевидением можно управлять. Вы вводите четырехзначный код и ваш ребенок смотрит только «Карусель». А вот, что вы хотите смотреть, это ваше личное дело», - отметил он.
Телеканал МУЗ-ТВ должен быть привлечен к ответственности за трансляцию премии с неправильной возрастной маркировкой, заявил кинокритик в пресс-центре НСН ранее.
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12 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru