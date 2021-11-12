Шнейдеров предложил сделать телевидение платным

Кинокритик подчеркнул, что это позволит контролировать просмотр телевидения детьми, но не будет нарушать права взрослых. 

Необходимо оставить шесть бесплатных каналов, а за просмотр остальных ввести небольшую плату, заявил Давид Шнейдеров, кинокритик, режиссер в пресс-центре НСН.

Шнейдеров призвал МУЗ-ТВ к ответственности за шоу с Киркоровым и Милохиным
«Мое предложение, с которым я ношусь очень давно, сделать все телевидение платным, кроме шести основных каналов: фильтрованный Первый, фильтрованный второй, ТВЦ, который самый консервативный канал, «Культура», МАТЧ ТВ и Россия-24 как информационный канал. Все остальные сделать платными, пусть это будет стоить копейки, чтобы любой человек мог заплатить, но введение платного телевидения означает транскодер, который стоит дома и пульт, с помощью которого этим телевидением можно управлять. Вы вводите четырехзначный код и ваш ребенок смотрит только «Карусель». А вот, что вы хотите смотреть, это ваше личное дело», - отметил он.

Телеканал МУЗ-ТВ должен быть привлечен к ответственности за трансляцию премии с неправильной возрастной маркировкой, заявил кинокритик в пресс-центре НСН ранее.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:КонтентТелевидение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры