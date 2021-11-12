Шнейдеров призвал МУЗ-ТВ к ответственности за шоу с Киркоровым и Милохиным

Кинокритик напомнил, что премия транслировалась с возрастным ограничением «6+», что нарушает российское законодательство. 

Телеканал МУЗ-ТВ должен быть привлечен к ответственности за трансляцию премии с неправильной возрастной маркировкой, заявил Давид Шнейдеров, кинокритик, режиссер в пресс-центре НСН.

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«Церемония вручения премии МУЗ-ТВ с маркировкой «6+», за это канал должен быть финансово жестоко наказан. Абсолютно жестоко, потому что все эти Киркоровы с Давой, Даня Милохин – это безобразие, когда это появляется на общедоступном телевидении. Поцелуй двух мужчин, зачем? Хайп поднять, поднимите хайп», - отметил Шнейдеров.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что проанализирует записи эфира телеканала «Муз-ТВ» с трансляцией премии на предмет нарушений действующего законодательства РФ. Напомним, в России информация, касающаяся однополых отношений, может распространяться в телеэфире только с маркировкой «18+» и в ночное время.

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Фото:Instagram/danya_milokhin
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