Термометрия и обеззараживание. Какие меры предпринимаются на новосибирских предприятиях против коронавируса

Депутат Заксобрания Новосибирской области, руководитель завода «Сибиар» Виктор Кушнир продемонстрировал губернатору региона Андрею Травникову меры, которые применяют на предприятии для предотвращения распространения COVID-19 среди сотрудников предприятия. Он отметил, что промышленное предприятие возобновило работу 6 апреля после недельного перерыва.

Местный завод «Сибиар» является одним из лидеров среди отечественных производителей парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке. Для соблюдения санитарных и противоэпидемиологических норм в АО «Сибиар» сотрудники не только проходят процедуру обеззараживания по прибытию на работу, но и в процессе труда.

«Сотрудники ездят на работу на автобусах предприятия, проходят только по спецпропускам через термометрию и процедуру обеззараживания, работают в три смены по скользящему графику, между сменами организован час перерыва для дезинфекции, соблюдаются все правила социальной дистанции в 1,5-2 метра. В частности, в столовую ходят обедать группами по пять-семь человек», - рассказал Кушнир.

Губернатор отметил, что на заводе «созданы все условия для безопасности коллектива».