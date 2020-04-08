Термометрия и обеззараживание. Какие меры предпринимаются на новосибирских предприятиях против коронавируса
Депутат Заксобрания Новосибирской области, руководитель завода «Сибиар» Виктор Кушнир продемонстрировал губернатору региона Андрею Травникову меры, которые применяют на предприятии для предотвращения распространения COVID-19 среди сотрудников предприятия. Он отметил, что промышленное предприятие возобновило работу 6 апреля после недельного перерыва.
Местный завод «Сибиар» является одним из лидеров среди отечественных производителей парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке. Для соблюдения санитарных и противоэпидемиологических норм в АО «Сибиар» сотрудники не только проходят процедуру обеззараживания по прибытию на работу, но и в процессе труда.
«Сотрудники ездят на работу на автобусах предприятия, проходят только по спецпропускам через термометрию и процедуру обеззараживания, работают в три смены по скользящему графику, между сменами организован час перерыва для дезинфекции, соблюдаются все правила социальной дистанции в 1,5-2 метра. В частности, в столовую ходят обедать группами по пять-семь человек», - рассказал Кушнир.
Губернатор отметил, что на заводе «созданы все условия для безопасности коллектива».
Во время встречи главы региона и руководителя «Сибиар» также были подняты вопросы по дальнейшему развитию предприятия. Например, в ближайшее время будет запущен выпуск антисептических средств. По словам депутата Законодательного Собрания Новосибирской области, руководителя предприятия Виктора Кушнира, мощности новой конвейерной линии будет достаточно для обеспечения антисептическими средствами не только своего региона, но и всей России. Глава области Андрей Травников заметил, что рецептуру и выпуск нового продукта «Сибиар» освоило еще на старте пандемии коронавируса в кратчайшие сроки.
Помимо этого, внимание было уделено и нуждам, которые возникают в связи с весенне-летним сезоном – появление клещей, мошек, комаров – что требует бездефицитного выпуска репеллентов-инсектицидов.
Отметим, в Новосибирской области, как и в большинстве регионов России, действуют ограничения по доступу людей и транспорта. В данном случае они были введены с 31 марта и продляться до 30 апреля. Оперативный региональный штаб по профилактике коронавируса работает круглосуточно – номер телефона 112. Также с вопросами можно обращаться на горячую линию Минздрава РФ по номеру 8-800-200-0-200.
Ранее НСН сообщала, как депутаты Заксобрания Новосибирской области включились в помощь жителям региона в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.
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