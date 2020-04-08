Коронавирус. Главное к этому часу

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, после чего эпидемия продержится какое-то время и пойдет в обратную сторону. Об этом заявила в эфире канала «Россия 24» руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она отметила, что эти данные получены лучшими группами прогнозирования, куда входят математики и биологи.

По данным оперативного штаба по мониторингу и контролю за ситуацией, в России за последние сутки было выявлено 1 154 случаев заболевания, 494 человека выздоровело, 58 умерло. Было проведено 995 тысяч тестов. Всего в стране зарегистрировано 7 497 случаев обнаружения COVID-19.

Первый случай смерти заболевшего коронавирусом зарегистрирован в Хабаровском крае – скончалась 77-летняя женщина. В Иркутской области количество зараженных выросло до 17 человек, умер второй пациент с подтвержденным диагнозом, но при этом у него были сопутствующие патологические заболевания. Новые случаи заражения подтвердили в Новосибирске.

Безусловно, каждая смерть – это трагедия, но российская статистика выглядит куда более оптимистичной по сравнению с той, которую демонстрирует Америка. Так, количество умерших в Соединенных Штатах из-за коронавируса достигло самого высокого показателя в сутки - 1 736 человек. Это следует из данных, опубликованных на сайте Университета Джонса Хопкинса. По последним данным, в США зафиксированы более 396,2 тыс. случаев заражения коронавирусом.

В этой связи представитель Всемирной организации здравоохранения в стране Мелита Вуйнович похвалила усилия России в борьбе с инфекцией нового типа. По ее словам, страна сделала все, что возможно, для борьбы с пандемией коронавируса. Вуйнович отметила оперативность, с которой Россия отреагировала на угрозу распространения COVID-19, и подчеркнула, что в стране нет большого прироста летальных исходов.