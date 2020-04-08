Коронавирус. Главное к этому часу
НСН собрала данные к этому часу о распространении COVID-19 в мире, а вирусологи прогнозируют время создания вакцины и лекарства от коронавирусной инфекции нового типа.
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, после чего эпидемия продержится какое-то время и пойдет в обратную сторону. Об этом заявила в эфире канала «Россия 24» руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она отметила, что эти данные получены лучшими группами прогнозирования, куда входят математики и биологи.
По данным оперативного штаба по мониторингу и контролю за ситуацией, в России за последние сутки было выявлено 1 154 случаев заболевания, 494 человека выздоровело, 58 умерло. Было проведено 995 тысяч тестов. Всего в стране зарегистрировано 7 497 случаев обнаружения COVID-19.
Первый случай смерти заболевшего коронавирусом зарегистрирован в Хабаровском крае – скончалась 77-летняя женщина. В Иркутской области количество зараженных выросло до 17 человек, умер второй пациент с подтвержденным диагнозом, но при этом у него были сопутствующие патологические заболевания. Новые случаи заражения подтвердили в Новосибирске.
Безусловно, каждая смерть – это трагедия, но российская статистика выглядит куда более оптимистичной по сравнению с той, которую демонстрирует Америка. Так, количество умерших в Соединенных Штатах из-за коронавируса достигло самого высокого показателя в сутки - 1 736 человек. Это следует из данных, опубликованных на сайте Университета Джонса Хопкинса. По последним данным, в США зафиксированы более 396,2 тыс. случаев заражения коронавирусом.
В этой связи представитель Всемирной организации здравоохранения в стране Мелита Вуйнович похвалила усилия России в борьбе с инфекцией нового типа. По ее словам, страна сделала все, что возможно, для борьбы с пандемией коронавируса. Вуйнович отметила оперативность, с которой Россия отреагировала на угрозу распространения COVID-19, и подчеркнула, что в стране нет большого прироста летальных исходов.
Сегодня стало известно, что первую фазу клинических исследований пептидной и живой культуральной вакцины от коронавируса COVID-19 в центре «Вектор» Роспотребнадзора начнут в мае. Как сообщил директор научного центра Ринат Максютов на совещании с президентом Владимиром Путиным.
Российский учёный-вирусолог, главный научный сотрудник в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН, действительный член РАЕН Феликс Ершов заявил НСН, что российская вакцина невыгодна западным компаниям из-за конкуренции
«Вакцину стараются сделать многие страны. В России из семи вариантов прототипов уже выбирают лучший. Важно, чтобы ее успели изготовить до того, как болезнь пойдет на спад. Тогда будет проходить «естественная вакцинация», когда люди приобретают иммунитет, переболев легкой формой заболевания. Например, как сейчас болеют дети – почти незаметно или в легкой форме», - высказал свою точку зрения Феликс Ершов.
Как показывает статистика, коронавирусом болеют не только люди, но и животные. Так ветеринары советуют поберечь себя и окружающих и не подпускать к здоровым людям питомца с симптомами коронавируса. COVID-19 у кошек проявляется сухим кашлем, который, предположительно, может стать источником заражения.
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