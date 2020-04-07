Новосибирские депутаты пришли на помощь пострадавшим от коронавируса гражданам
Депутаты заксобрания Новосибирской области включились в помощь жителям региона в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.
В частности, депутат Илья Поляков передал медперсоналу городской поликлиники № 27 Новосибирска средства защиты - тысячу медицинских масок и столько же пар одноразовых перчаток.
Валерий Ильенко в своем избирательном округе развернул штабы гуманитарной помощи пожилым людям. Для профилактики распространения вируса продукты передаются бесконтактно.
«На базе общественных приемных в Мошковском, Колыванском и Болотнинском районе развернуты штабы гуманитарной помощи пожилым людям продуктовыми наборами. В них входит чай, консервы (рыбные и мясные), макароны, сахар, масло и яблоки», - отметил парламентарий.
Сельхозпредприятие «Ярковское», которое возглавляет депутат регионального парламента Глеб Поповцев, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса земляков бесплатно обеспечивает картофелем. Первые партии уже направлены жителям села Верх-Тула и города Обь.
А депутат Олег Сметанин заказал спецтехнику для откачки талых вод, затопивших подъезды многоэтажных домов в Западном микрорайоне Новосибирска.
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