Терапевт разъяснил правила вакцинации от COVID-19 разными препаратами

Первые партии вакцины от коронавируса «КовиВак» были вчера вечером отправлены в регионы России, сообщил генеральный директор разработавшего препарат Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Кандидат медицинских наук, терапевт Алексей Парамонов сообщил, что получивший вакцину человек не представляет угрозы для своих родственников, а значит нет строгой необходимости получать препарат всей семьей в один день. И также медики утверждают, что родственникам можно привиться разными вакцинами.

«Вы спокойно можете привиться в один день, маму привить в другой, а папу в третий. Это не та ситуация, которая возможна при использовании живого вируса в вакцине – когда есть опасность заразить близких, просто потому что болеешь сам в лёгкой форме. Здесь такого быть не может», – объяснил Алексей Парамонов в эфире «Радио 1».