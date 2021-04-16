Терапевт разъяснил правила вакцинации от COVID-19 разными препаратами
Первые партии вакцины от коронавируса «КовиВак» были вчера вечером отправлены в регионы России, сообщил генеральный директор разработавшего препарат Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.
Кандидат медицинских наук, терапевт Алексей Парамонов сообщил, что получивший вакцину человек не представляет угрозы для своих родственников, а значит нет строгой необходимости получать препарат всей семьей в один день. И также медики утверждают, что родственникам можно привиться разными вакцинами.
«Вы спокойно можете привиться в один день, маму привить в другой, а папу в третий. Это не та ситуация, которая возможна при использовании живого вируса в вакцине – когда есть опасность заразить близких, просто потому что болеешь сам в лёгкой форме. Здесь такого быть не может», – объяснил Алексей Парамонов в эфире «Радио 1».
Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что некоторые регионы уже готовы к отмене масочного режима.
«Где-то уже сейчас надо снимать. Все зависит от интенсивности вакцинации. Уже сейчас прослеживается тенденция к тому, что коронавирус начинает выдыхаться. Играют свою роль и климатические условия, и накапливающееся число людей, имеющих иммунитет. Прививки сейчас опережают количество переболевших, поэтому наращивание вакцинации является главным и объективным критерием для отмены масочного режима», - отметил он.
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