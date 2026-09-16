Литр пива за 40 лет на Октоберфесте подорожал на 400 процентов

Средняя стоимость литровой кружки пива на Октоберфесте в 2026 году составит €15,61. Соответствующую информацию со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung передает РЕН ТВ.

За год цена напитка на главном пивном празднике мира увеличилась на 2,4%, что оказалось ниже общего уровня инфляции в Германии, составляющего около 3%. Аналитики отмечают, что в 2026 году темпы «пивной инфляции» могли пройти свои пиковые значения, поскольку подорожание напитка замедлилось относительно общих экономических показателей страны.

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Однако в долгосрочной перспективе стоимость участия в фестивале растет значительно быстрее потребительских цен.

С 1985 года стандартный бокал пива подорожал почти в пять раз, или на 400%, тогда как общая потребительская инфляция за тот же период составила около 120%. Сорок лет назад литр пива в Мюнхене можно было приобрести всего за €3,2.

Между тем первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко сообщил, что позиция по запрету продажи пива на футбольных спортивных аренах остается неизменной, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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