Однако в долгосрочной перспективе стоимость участия в фестивале растет значительно быстрее потребительских цен.

С 1985 года стандартный бокал пива подорожал почти в пять раз, или на 400%, тогда как общая потребительская инфляция за тот же период составила около 120%. Сорок лет назад литр пива в Мюнхене можно было приобрести всего за €3,2.

Между тем первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко сообщил, что позиция по запрету продажи пива на футбольных спортивных аренах остается неизменной, сообщает RT.

