Глава ФСБ попросил время на подготовку предложений по ядерным испытаниям США
Федеральной службе безопасности России (ФСБ) необходимо время для подготовки предложений по ситуации, связанной с возможностью США провести ядерные испытания. Как пишет RT, об этом заявил глава ведомства Александр Бортников.
На оперативном совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности он ометил, что ситуация очень непростая и отнестись к ней следует «очень серьёзно».
«Я прошу у вас дать нам время, чтобы досконально разобраться», - попросил Бортников.
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к проведению полномасштабных ядерных испытаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
