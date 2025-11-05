Глава ФСБ попросил время на подготовку предложений по ядерным испытаниям США

На оперативном совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности он ометил, что ситуация очень непростая и отнестись к ней следует «очень серьёзно».

«Я прошу у вас дать нам время, чтобы досконально разобраться», - попросил Бортников.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к проведению полномасштабных ядерных испытаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

