«Идите в ...»: В Дубне возмущены матерящимся депутатом и атакой на Чернореченский лес

***

В декабре 2024 года мы рассказывали о ситуации в подмосковной Дубне, жители которой пытаются защитить от превращения в современный парк Чернореченского леса с его краснокнижными обитателями. На сегодняшний день собрано более 8 тысяч подписей против благоустройства. На днях прошли общественные слушания по проекту, на которых все, кроме застройщика, выступили против.

«Мы собрали 8,5 тысяч живых подписей, разослали их в разные инстанции, но отовсюду получили отписки. Непосредственно вчера у нас в Дубне прошли публичные слушания на этот счет. По протоколу нужно было их провести, администрация и провела. Зал был битком, при этом 99% тех, кто там был - уважаемые люди, сотрудники нашего ядерного института, преподаватели, академики - они все в единодушно говорили, что нам этот парк здесь не нужен, что здесь санитарно-защитная зона нашего института. Там находится научный ядерный реактор, и этот лес в советское время был задуман, как буферная санитарно-защитная зона. Плюс это действительно уникальный сосновый бор. У нас есть заключения и экологические экспертизы, что там около 20 краснокнижных видов, что это уникальный реликтовый бор. Его хотят превратить в стандартный брендированный парк: забетонировать, вырубить деревья, разместить пункты проката, киоски, парковки. Из заповедного уголка, из настоящего соснового леса в центре города хотят сделать такой колхозный парк», - рассказала НСН одна из местных жительниц.

Ну а окончательно добили людей скандальные заявления депутата из Дубны Екатерины Аратовой. Не стесняясь матерных выражений, она публично предложила защитникам леса туда и отправиться.

«Она в очень нецензурных выражениях, их можно найти в интернете, высказалась против всех защитников природы – трехэтажным матом сказала, что всем нам нужно уехать из города в лес, и всех нас она отправляет туда. Она также сказала, что город - это не то место, где должны быть березки, и тому подобное, причем крайне нецензурно. Жители всем этим оскорблены и просто не понимают, как в принципе такой человек может быть во власти, как его допустили?! Но это вершина айсберга, потому что большинство людей в Совете депутатов примерно так же настроены», - возмутилась собеседница НСН.

Мы попросили губернатора Московской области Андрея Воробьева разобраться, почему депутаты из Дубны безнаказанно оскорбляют уважаемых жителей наукограда, которые не понимают, зачем тратить на ненужное «благоустройства» миллиард рублей, который могли бы направить на нужды СВО.

***

Ну а в Ленинградской области друга проблема. Жители поселка Кобринское Гатчинского района просят защитить их от бобров, которые наводят свои порядки на реке Кобринка.

«Бобры начали уничтожать растительность на речке в 2024 году. В частности, они облюбовали остров с посадками берез и плакучих ив, созданный в 1950-60 х годах во время строительства рабочего поселка при торфопредприятии "Кобринское". В конце ХХ века здесь можно было увидеть художников на пленэре, рисующих нашу речку и остров. А сейчас речка постепенно превращающаяся в болото, поваленные бобрами деревья являют собой печальное зрелище. Удивляет такое спокойное отношение властей к постепенному умиранию красоты, при том, что не далее как в 2022 году в Кобринском был благоустроен Приречный парк на берегу Кобринки», - рассказала НСН одна из местных жительниц.

Мы обратились в Минприроды России с просьбой разобраться в ситуации.