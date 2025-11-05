Вассерман оценил идею уроков патриотического воспитания

Депутат Госдумы и член комитета по просвещению Анатолий Вассерман в интервью «Газете.Ru» заявил, что школьников не станут принуждать к посещению уроков патриотического воспитания, если их родители выступят против.

По словам парламентария, участие в таких занятиях должно быть добровольным, однако тем, кто откажется, «придется объяснять, что хуже будет им самим». Вассерман отметил, что человек, не понимающий смысла своих действий и целей, часто поступает во вред себе.