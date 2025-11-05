Вассерман оценил идею уроков патриотического воспитания
Депутат Госдумы и член комитета по просвещению Анатолий Вассерман в интервью «Газете.Ru» заявил, что школьников не станут принуждать к посещению уроков патриотического воспитания, если их родители выступят против.
По словам парламентария, участие в таких занятиях должно быть добровольным, однако тем, кто откажется, «придется объяснять, что хуже будет им самим». Вассерман отметил, что человек, не понимающий смысла своих действий и целей, часто поступает во вред себе.
Депутат подчеркнул, что большинство родителей, по его мнению, достаточно здравомыслящие, чтобы осознать важность патриотического просвещения, поэтому число тех, кто откажется от участия, будет незначительным.
В России до конца 2027 года появится профессиональный стандарт по патриотическому воспитанию. Документ разрабатывается, в частности, для привлечения участников специальной военной операции к педагогической деятельности, передает «Радиоточка НСН».
