Вассерман оценил идею уроков патриотического воспитания

Депутат Госдумы и член комитета по просвещению Анатолий Вассерман в интервью «Газете.Ru» заявил, что школьников не станут принуждать к посещению уроков патриотического воспитания, если их родители выступят против.

По словам парламентария, участие в таких занятиях должно быть добровольным, однако тем, кто откажется, «придется объяснять, что хуже будет им самим». Вассерман отметил, что человек, не понимающий смысла своих действий и целей, часто поступает во вред себе.

Минпросвещения разработало список современных патриотических произведений

Депутат подчеркнул, что большинство родителей, по его мнению, достаточно здравомыслящие, чтобы осознать важность патриотического просвещения, поэтому число тех, кто откажется от участия, будет незначительным.

В России до конца 2027 года появится профессиональный стандарт по патриотическому воспитанию. Документ разрабатывается, в частности, для привлечения участников специальной военной операции к педагогической деятельности, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Сергей Булкин
ТЕГИ:ПатриотизмАнатолий Вассерман

