Юрист рассказал, кому достанется наследство телеведущего Николаева

По словам юриста, в этом случае единственной наследницей артиста станет его супруга Элеонора. Она получит квартиру в Москве, так как загородный дом на Истре Николаев «ещё при жизни переоформил на племянников».

«Если по истечении шести месяцев никто больше не подаст заявление о вступлении в наследство, то Элеонора Николаева... сможет зарегистрировать наследственное имущество на себя», — заключил Хаминский.

Ранее стало известно, что умерший актёр Роман Попов оставил наследство на 100 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».