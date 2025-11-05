Юрист рассказал, кому достанется наследство телеведущего Николаева
У телеведущего Юрия Николаева, который умер 4 ноября, не было детей. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнил руководитель Центра правопорядка в Москве и московской области Александр Хаминский.
По словам юриста, в этом случае единственной наследницей артиста станет его супруга Элеонора. Она получит квартиру в Москве, так как загородный дом на Истре Николаев «ещё при жизни переоформил на племянников».
«Если по истечении шести месяцев никто больше не подаст заявление о вступлении в наследство, то Элеонора Николаева... сможет зарегистрировать наследственное имущество на себя», — заключил Хаминский.
Ранее стало известно, что умерший актёр Роман Попов оставил наследство на 100 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Обман или ошибка?»: Как избежать «случайных» отказов на маркетплейсах
- Вассерман оценил идею уроков патриотического воспитания
- Юрист рассказал, кому достанется наследство телеведущего Николаева
- Что помогает продвижению российских мультфильмов за рубежом
- В Госдуме предложили провести ядерные испытания «как можно ближе к США»
- Рэпер против «деспота»: Чем грозит Трампу новый мэр Нью-Йорка Мамдани
- В Белгородской области при ударе украинского дрона погиб мужчина
- «Изучить целесообразность»: Песков объяснил слова Путина о ядерных испытаниях
- СМИ: Анджелина Джоли приехала в Херсон
- Глава ФСБ попросил время на подготовку предложений по ядерным испытаниям США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru