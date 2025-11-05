Юрист рассказал, кому достанется наследство телеведущего Николаева

У телеведущего Юрия Николаева, который умер 4 ноября, не было детей. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнил руководитель Центра правопорядка в Москве и московской области Александр Хаминский.

Путин выразил соболезнования родным телеведущего Николаева

По словам юриста, в этом случае единственной наследницей артиста станет его супруга Элеонора. Она получит квартиру в Москве, так как загородный дом на Истре Николаев «ещё при жизни переоформил на племянников».

«Если по истечении шести месяцев никто больше не подаст заявление о вступлении в наследство, то Элеонора Николаева... сможет зарегистрировать наследственное имущество на себя», — заключил Хаминский.

Ранее стало известно, что умерший актёр Роман Попов оставил наследство на 100 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
