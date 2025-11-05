В Белгородской области при ударе украинского дрона погиб мужчина
Украинский дрон атаковал автомобиль в посёлке Октябрьский Белгородского района. Как сообщает RT, об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате водитель получил несовместимые с жизнью ранения.
«Искренние соболезнования родным и близким погибшего», - написал Гладков в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что ещё один дрон атаковал машину в хуторе Масычево Грайворонского округа. В результате мужчина получил баротравму, ему была оказана необходимая помощь.
Ранее Гладков заявил, что в Шебекино украинские FPV-дроны атаковали производственное предприятие, погиб мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
