В Белгородской области при ударе украинского дрона погиб мужчина

По его словам, в результате водитель получил несовместимые с жизнью ранения.

«Искренние соболезнования родным и близким погибшего», - написал Гладков в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что ещё один дрон атаковал машину в хуторе Масычево Грайворонского округа. В результате мужчина получил баротравму, ему была оказана необходимая помощь.

Ранее Гладков заявил, что в Шебекино украинские FPV-дроны атаковали производственное предприятие, погиб мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

