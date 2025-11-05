СМИ: Анджелина Джоли приехала в Херсон

Звезда Голливуда Анджелина Джоли якобы приехала в Херсон. Об этом со ссылкой на украинские СМИ и паблики пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что украинские соцсети распространяют фотографии актрисы, утверждая, что она прибыла с гуманитарной миссией.

Какие-либо подробности визита Джоли не приводятся. Украинское издание «Страна.ua» указывает лишь то, что знаменитость побывала в роддоме и в детской больнице.

Ранее в СМИ появилась информация, что в США Агентство по международному развитию (USAID) финансировало поездки голливудских звезд на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

