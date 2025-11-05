В Госдуме предложили провести ядерные испытания «как можно ближе к США»
Если президентом РФ Владимиром Путиным будет принято решение о возобновлении ядерных испытаний, то провести их следует как можно дальше от основных мест расселения людей. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
По его мнению, бы неплохо провести испытания «как можно ближе» к территории США, чтобы американцы «сравнили эффект от двух взрывов и поняли, чей мощнее».
«Когда над нашей страной нависла реальная угроза, миротворцев изображать не стоит. Наш президент дал понять, что мы готовы к тем вызовам, которые нам предлагают», — заключил парламентарий.
Ранее Путин заявил, если участники Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) проведут такие испытания, «то Россия должна будет предпринять адекватные ответные действия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
