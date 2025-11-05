В Госдуме предложили провести ядерные испытания «как можно ближе к США»

По его мнению, бы неплохо провести испытания «как можно ближе» к территории США, чтобы американцы «сравнили эффект от двух взрывов и поняли, чей мощнее».

«Когда над нашей страной нависла реальная угроза, миротворцев изображать не стоит. Наш президент дал понять, что мы готовы к тем вызовам, которые нам предлагают», — заключил парламентарий.

Ранее Путин заявил, если участники Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) проведут такие испытания, «то Россия должна будет предпринять адекватные ответные действия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

