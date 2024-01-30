«Тенденция на скромность»: Россияне отказываются от золота и дорогих украшений
Большого спроса на ювелирные изделия нет, однако он по-прежнему повышается в праздничные дни, отметил в эфире НСН Олег Моргун.
На фоне подорожания ювелирных изделий россияне стали переходить с золота на серебро, либо покупать золотые изделия небольшого веса, рассказал ювелир, блогер Олег Моргун в интервью НСН.
Ранее в аналитическом центре SOKOLOV сообщили, что россияне потратили на ювелирные изделия рекордные 366 миллиардов рублей в 2023 году. Отмечается, что рынок ювелирной розницы в России вырос на 18% за прошедший год, а средний чек составил 7,5 тысяч рублей, что на 16,3% больше, чем в 2022 году. Моргун отметил, что не наблюдает высокого спроса на ювелирные изделия.
«Естественно, сейчас все подорожало в связи с ростом доллара, выросла и стоимость золота. С точки зрения той денежной массы, которая сейчас, в прошлом году они купили бы столько же металла. Это связано с тем, что подорожал сам металл. Не думаю, что все люди резко полюбили украшения и появился большой спрос, не замечаю такого. Те люди, которые носили 100-граммовые цепи и могли бы себе их заказать, в этом году уже заказывают 50-граммовые. Тенденция на скромность. Те, кто носил золото, сейчас переходят на серебро», - сказал Моргун.
Он отметил, что спрос на ювелирные украшения по-прежнему повышается в праздничные дни, особенно перед Новым годом.
«Восьмое марта, 14 февраля, Новый год, праздники. Самое основное хлебное время для ювелиров – это Новый год», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее президент ассоциации «Национальные ювелирные бренды России», издатель и главный редактор журнала JEWELRY GARDEN Марина Кудрина в беседе с НСН рассказала, что россияне не отказываются от трат на ювелирные украшения, но делают выбор в пользу серебра и «самого дешевого» золота, передает «Радиоточка НСН».
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