Россияне потратили на ювелирные изделия рекордные 366 миллиардов рублей в 2023 году
Россияне потратили на ювелирные изделия рекордные 366 миллиардов рублей в 2023 году, сообщили в аналитическом центре SOKOLOV.
Отмечается, что рынок ювелирной розницы в России вырос на 18% за прошедший год, а средний чек составил 7,5 тысяч рублей, что на 16,3% больше, чем в 2022 году.
Ювелирные изделия являются традиционным подарком на 8 марта, средний чек на одно изделие колеблется от 6 до 8,5 тысяч рублей в зависимости от региона, рассказал ранее генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин «Радиоточке НСН». По его словам, больше всего такие подарки дарят в Дагестане, так как это отчасти связано с местными традициями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru