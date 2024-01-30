Россияне потратили на ювелирные изделия рекордные 366 миллиардов рублей в 2023 году, сообщили в аналитическом центре SOKOLOV.

Отмечается, что рынок ювелирной розницы в России вырос на 18% за прошедший год, а средний чек составил 7,5 тысяч рублей, что на 16,3% больше, чем в 2022 году.