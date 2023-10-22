Объем производства ювелирных изделий и бижутерии в Москве вырос на 74% 

В январе-августе этого года в Москве произвели на 74% больше ювелирных изделий, бижутерии и прочих аксессуаров, чем за аналогичный период 2022 года, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За восемь месяцев 2023 года отгружено товаров более чем на 27 миллиардов рублей», - указал Ефимов.

Московские ювелирные предприятия производят разные товары: это как изделия из серебра, золота, драгоценных и полудрагоценных камней, так и бижутерия из металла, стекла и так далее. Министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что столичные ювелирные заводы производят часы, браслеты, броши, подвески, серьги и другое.

«С начала 2023 года в Москве только бижутерии произвели более чем на 466 миллионов рублей, что на 149,3 процента больше, чем за аналогичный период 2022-го», - сказал Овчинский.

Москва – город с развитым производством. Сегодня в столице работает более четырех тысяч промплощадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, в том числе одежду, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. С более подробной информацией об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно ознакомиться на сайте economy.mos.ru

