«Намордник не спасёт»: Кто должен нести ответственность за агрессивных собак

При этом собеседница НСН также допустила, что обязательный выгул потенциально опасных собак в наморднике и на поводке не искоренит случаи нападения животных, поскольку агрессивное поведение питомцев может быть не связано с породой.

«Не бывает опасных пород собак. Опасность собаки зависит от ее воспитания, от того, принимает ли владелец меры к обеспечению безопасности за ее поведение. К примеру, если шпиц, маленькая карманная собачка, откусит нос, будем ли мы вносить эту породу в список опасных? Если у меня агрессивная собака, я надену на нее намордник, поводок, собака будет спокойно гулять, даже если кинется на кого-то, никакого ущерба не нанесет. Если мы напишем список, наденем намордники только на боксеров и доберманов, собаки от этого кусать людей не перестанут. Есть много собак без породы, которые не менее опасны», - пояснила она.

Как подчеркнула Борисенко, хозяева собак должны более ответственно относиться к содержанию своих животных.

«Решить проблему можно, сделав акцент на персональной ответственности владельца за его животное. В Европе собаки ходят без намордников. Всех заковать в намордники – позиция страха, которая не имеет под собой разумной основы. Намордник при реальной атаке дает человеку фору в две-три минуты. Больше того, если крупная собака в железном наморднике повалит человека, она разобьет ему лицо. Намордник не панацея, он не спасет. Спасет только ответственное отношение владельца к другим людям и к своему животному», - уточнила она.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с «Радиоточкой НСН» сообщил, что сегодня владельцы собак, напавших на людей, часто отделываются легким испугом, потому необходимо ужесточить действующие меры наказания.

