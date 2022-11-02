В Киевской области начали экстренно отключать электроэнергию

По данным представителей отделения, во избежание массовых аварий НЭК Укрэнерго распорядился осуществить экстренные отключения.

Жителей региона предупредили, что необходимость отключения электроэнергии стала следствием ее возросшего потребления. Также в компании заявили, что ранее составленные графики отключений больше не действуют.

Ранее стало известно об увеличении интервалов движения поездов в киевском метро с 1 ноября с целью экономии потребления электроэнергии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

