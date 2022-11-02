В Киевской области начали экстренно отключать электроэнергию

Экстренные отключения электричества в связи с разрушениями и повреждениями соответствующей инфраструктуры наблюдаются в Киевской области. Об этом заявило областное отделение местного энергооператора ДТЭК «Киевские региональные электросети».

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По данным представителей отделения, во избежание массовых аварий НЭК Укрэнерго распорядился осуществить экстренные отключения.

Жителей региона предупредили, что необходимость отключения электроэнергии стала следствием ее возросшего потребления. Также в компании заявили, что ранее составленные графики отключений больше не действуют.

Ранее стало известно об увеличении интервалов движения поездов в киевском метро с 1 ноября с целью экономии потребления электроэнергии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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