В Киевской области начали экстренно отключать электроэнергию
Экстренные отключения электричества в связи с разрушениями и повреждениями соответствующей инфраструктуры наблюдаются в Киевской области. Об этом заявило областное отделение местного энергооператора ДТЭК «Киевские региональные электросети».
По данным представителей отделения, во избежание массовых аварий НЭК Укрэнерго распорядился осуществить экстренные отключения.
Жителей региона предупредили, что необходимость отключения электроэнергии стала следствием ее возросшего потребления. Также в компании заявили, что ранее составленные графики отключений больше не действуют.
Ранее стало известно об увеличении интервалов движения поездов в киевском метро с 1 ноября с целью экономии потребления электроэнергии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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