Офис Зеленского подтвердил поражение объектов энергетики в центре Украины

Энергетические объекты повреждены в центральных областях Украины в результате удара Вооруженных сил России в ночь на четверг, 27 октября. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко. В связи с этим, в ближайшее время в столице страны и центральных областях будут введены более жесткие и продолжительные отключения электроэнергии.

Как уточнил Тимошенко, предыдущие графики веерных отключений света теряют силу. По его словам, это необходимо, чтобы не допустить полного обесточивания центрального региона страны. По данным Укрэнерго, в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления. Потребление электроэнергии ограничат в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сегодня днём по всей Украине вновь была объявлена воздушная тревога. Из Одессы сообщают о звуках взрывов со стороны моря. Ранее жители города публиковали фотографии, на которых запечатлены улицы без освещения.

