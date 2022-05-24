Телеведущий Соловьёв снова жёстко раскритиковал губернатора Куйвашева

Он отметил, что рекомендация президента не гарантирует чиновнику никакой защиты.

«Он боится оказаться в санкционных списках? Вы считаете, что, если его рекомендовал президент, он теперь вне зоны критики? Он в домике что ли? Нет! Никакого домика нет!» — указал журналист.

Также Соловьёв продемонстрировал фото фонтана возле театра Драмы. На снимке видно, что место, за которое боролись противники строительства храма святой Екатерины, завалено бутылками и мусором.

Возмущённый журналист назвал происходящее «позором на месте, где должен был быть храм» и поинтересовался у властей Екатеринбурга, намерены ли они писать обращение по этому поводу.

Ранее Соловьёв во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым заявил, что Екатеринбург «породил многих подонков, скрывающихся за границей» и назвал город «центром мерзотной либероты».

Позже Куйвашев заявил, что журналисту «следить за языком» и не исключил, что многие местные жители захотят ответить ему на такие обвинения. Соловьёв в ответ назвал главу Свердловской области «губернатором в законе».

