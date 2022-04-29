«Фильтруй хрюканину». Шансонье Новиков ответил телеведущему Соловьёву

В своём видеообращении к телеведущему Владимиру Соловьёву, которое опубликовано в Telegram, шансонье отметил, что «ему обидно слышать совершенно необоснованные и оскорбительные обвинения в адрес целого региона».

По его мнению, Соловьёв должен особенно следить за своим языком, так как представляет мнение российского правительства, однако вместо этого он «заблатовал» и «перешёл на оскорбления».

Комментируя отсылки Соловьёва к ОПС «Уралмаш» музыкант отметил, что её представители, в отличии от корректного замечания Кувайшева, ответили бы ему совсем иначе.

«Слышь, ты, штрибан. Ты фильтруй хрюканину насчёт нашего города. А лучше закуси свое поганое жало», - сказал музыкант.

Новиков добавил, что Соловьёву следует «поступить по-мужски» - позвонить Куйвашеву и хотя бы объясниться.

Ранее Соловьёв во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым заявил, что Екатеринбург «породил многих подонков, скрывающихся за границей» и назвал город «центром мерзотной либероты».

Позже Куйвашев заявил, что журналисту «следить за языком» и не исключил, что многие местные жители захотят ответить ему на такие обвинения.

