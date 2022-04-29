«Фильтруй хрюканину». Шансонье Новиков ответил телеведущему Соловьёву
Поэт, певец и композитор Александр Новиков заступился за екатеринбуржцев и за губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
В своём видеообращении к телеведущему Владимиру Соловьёву, которое опубликовано в Telegram, шансонье отметил, что «ему обидно слышать совершенно необоснованные и оскорбительные обвинения в адрес целого региона».
По его мнению, Соловьёв должен особенно следить за своим языком, так как представляет мнение российского правительства, однако вместо этого он «заблатовал» и «перешёл на оскорбления».
Комментируя отсылки Соловьёва к ОПС «Уралмаш» музыкант отметил, что её представители, в отличии от корректного замечания Кувайшева, ответили бы ему совсем иначе.
«Слышь, ты, штрибан. Ты фильтруй хрюканину насчёт нашего города. А лучше закуси свое поганое жало», - сказал музыкант.
Новиков добавил, что Соловьёву следует «поступить по-мужски» - позвонить Куйвашеву и хотя бы объясниться.
Ранее Соловьёв во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым заявил, что Екатеринбург «породил многих подонков, скрывающихся за границей» и назвал город «центром мерзотной либероты».
Позже Куйвашев заявил, что журналисту «следить за языком» и не исключил, что многие местные жители захотят ответить ему на такие обвинения.
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