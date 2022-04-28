«Губернатор в законе». Соловьёв продолжил перепалку с Куйвашевым
Телеведущий Владимир Соловьёв в эфире своего канала «Соловьев Live» на Rutube назвал главу Свердловской области Евгения Куйвашева «губернатором в законе».
Отвечая на пожелания чиновника «следить за языком» журналист также назвал его «губернатором на понтах» и призвал «не примазываться к патриотам».
«Это ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? То есть это ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор? А, может, ещё присоединиться Куйвашеву к тем, которые меня грохнуть пытались? Ты смотри, сильный, смелый стал», — возмутился Соловьёв.
Ранее Соловьёв во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым заявил, что Екатеринбург «породил многих подонков, скрывающихся за границей» и назвал город «центром мерзотной либероты».
Позже Куйвашева заявил, что журналисту «следить за языком» и не исключил, что многие местыне жители захотят ответить ему на такие обвинения.
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