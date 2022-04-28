Свердловский губернатор Куйвашев пожелал телеведущему Соловьеву «следить за языком»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал телеведущего Владимира Соловьева, который обозвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» в ходе интервью с полпредом президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым. Свое мнение губернатор выразил в соцсети «ВКонтакте».

«На Урале очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком, поэтому желаю вам следить за своим языком», — парировал Куйвашев.

По словам Куйвашева, обозвав регион словами, который воспитанный человек вряд ли произнесет, Соловьев явно потерял свою популярность на Урале. Кроме того, он предположил, что многие горожане захотят лично ответить Соловьеву на оскорбление.

Соловьев в эфире от 27 апреля также заявил, что город «породил многих подонков, скрывающихся за границей». При этом в ходе эфира Якушев выразил согласие с мнением Соловьева, заявив, что в Екатеринбурге работают над воспитанием патриотизма.

