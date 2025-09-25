Телеведущий Дмитрий Дибров развелся с женой

Телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина развелись в мировом суде в Московской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.

Актер Андрей Мерзликин развелся с женой в День семьи, любви и верности

«Только что огласили решение о расторжении брака», - отметил собеседник агентства.

Заседание проходило в Одинцове.

Дмитрию Диброву 65 лет, его жене 36 лет. Пара состояла в браке с 2009 года, у них трое детей: 16-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья, отмечает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба RWV Film
ТЕГИ:РазводТелеведущий

Горячие новости

Все новости

партнеры