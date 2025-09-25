Телеведущий Дмитрий Дибров развелся с женой
25 сентября 202511:40
Телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина развелись в мировом суде в Московской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.
«Только что огласили решение о расторжении брака», - отметил собеседник агентства.
Заседание проходило в Одинцове.
Дмитрию Диброву 65 лет, его жене 36 лет. Пара состояла в браке с 2009 года, у них трое детей: 16-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья, отмечает РЕН ТВ.
15 мая 2023
