«Легионеллез – это тяжелая пневмония, которая вызывается специальным микробом Legionella pneumophila, название которого буквально переводится «любящий легкие». Довольно много смертельных случаев, особенно среди пожилых. Это особо опасная инфекция. Передается этот микроб воздушно-капельным путем, очень любит жить в воде кондиционеров. В эту воду нужно добавлять специальные средства. В России вспышки бывают там, где купаются в закрытых прудах, рядом с электростанциями. Теплая вода – это именно то, что нужно этому микробу. Если вода поступает потом в водопровод, это может вызвать вспышку», - отметил он.

Врач подчеркнул, что важно сразу же поставить диагноз, чтобы начать лечение. Поэтому туристам следует обращать внимание на температуру.

«Люди могут привезти это заболевание из других стран, инкубационный период до двух недель. Да, могут привезти и заразить кого-то. Будем надеяться на систему защиты, которую создал Роспотребнадзор. В аэропорту вводятся специальные меры при каких-то вспышках. Лечить это заболевание мы умеем, есть антибиотики и так далее, но важно поставить диагноз своевременно. Если замечена температура, ее надо сразу сбивать, быстро обращаться к врачу, особенно если приехали из страны, где вспышка. Вакцины пока нет, но я думаю, что ее сделают», - заключил собеседник НСН.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала отчет о ситуации с распространением холеры. Так, в прошлом году в мире выросла заболеваемость этой инфекцией — и резко увеличилась смертность от нее. В России в 2024 году холеры не было, однако в 2025 году зафиксированы четыре случая у туристов, вернувшихся из Индии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

