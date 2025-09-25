В туристической отрасли оценили последствия турецких пожаров
В Белеке в этом году из-за пожаров пришлось эвакуировать один отель из пятидесяти, заявил НСН Алексан Мкртчян.
Пожары в Турции происходят каждый год, это никак не влияет на продажи туров, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН.
«В Турции пожары происходят постоянно на протяжении последних 30 лет. Это никак не отражается на туристах. В этом году была некая угроза отелям. Огонь дошел до гольфа в отеле, дальше не пошел. Конечно, отель на всякий случай эвакуировали, но всего на одну ночь. После обеда уже всех вернули обратно. В Белеке при этом более 50 отелей, один из них эвакуировали. Всем дали по бутылке вина, торт, спа, еще что-то…Ничего хорошего в этом нет, но на продажи это никак не влияет. Люди поняли, что это их никак не касается», - отметил он.
На турецких курортах в Анталье произошли пожары 20-21 сентября. В некоторых местах огонь подступал к отелям, а пятизвездочный Titanic пришлось эвакуировать, сообщали Telegram-каналы.
