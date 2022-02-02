Телеведущий Александр Масляков второй раз заразился COVID-19

В видеообращении, которое размещено в официальном Instagram КВН, он рассказал, что какое-то время ему придётся «посидеть дома».

Также Масляков подчеркнул, что игра «не может быть без ведущего», поэтому на первых встречах его заменят известные игроки КВН прошлых лет или «не чужие передаче» люди.

«Посмотрим, как у кого с ведением сложится», - заключил телеведущий.

Ранее народный артист СССР Олег Басилашвили заявил, что второй раз заболел коронавирусом.

