Телеведущий Александр Масляков второй раз заразился COVID-19
Телеведущий Александр Масляков заявил, что вынужден пропустить первые игры нового сезона КВН из-за повторного заражения коронавирусом.
В видеообращении, которое размещено в официальном Instagram КВН, он рассказал, что какое-то время ему придётся «посидеть дома».
Также Масляков подчеркнул, что игра «не может быть без ведущего», поэтому на первых встречах его заменят известные игроки КВН прошлых лет или «не чужие передаче» люди.
«Посмотрим, как у кого с ведением сложится», - заключил телеведущий.
Ранее народный артист СССР Олег Басилашвили заявил, что второй раз заболел коронавирусом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,1 млн+142 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+678 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+48 426 / сут.
- Пентагон подтвердил переброску дополнительных войск в Европу
- Минздрав одобрил проведение клинических исследований препарата «МИР 19»
- Телеведущий Александр Масляков второй раз заразился COVID-19
- Умер петербургский кот Ося из музея Ахматовой
- «Газпром» подал в суд на польскую компанию PGNiG
- Белоруссия запретила железнодорожный транзит товаров из Литвы
- Проценко: Столичное здравоохранение в условиях пандемии работает без сбоев
- СМИ: США перебросят дополнительные войска в Восточную Европу
- Подвид «омикрона» ВА.2 выявлен в России
- Роскомнадзор: за 2021 год поступило 38 тысяч жалоб граждан по их персональным данным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru