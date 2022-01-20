Олег Басилашвили заразился COVID-19

По словам 87-летнего актёра, в настоящее время он находится дома. Также он отметил, что симптомов COVID-19 у него нет.

Год назад Басилашвили уже перенёс коронавирус. Его госпитализировали 4 января 2021 года и выписали спустя пять дней, сообщает RT.