Олег Басилашвили заразился COVID-19

Народный артист СССР Олег Басилашвили заявил, что заболел коронавирусом, пишут «Известия».

Хабиб Нурмагомедов заразился COVID-19

По словам 87-летнего актёра, в настоящее время он находится дома. Также он отметил, что симптомов COVID-19 у него нет.

Год назад Басилашвили уже перенёс коронавирус. Его госпитализировали 4 января 2021 года и выписали спустя пять дней, сообщает RT.

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Фото: официальная страница VK
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