Олег Басилашвили заразился COVID-19
20 января 202212:36
Народный артист СССР Олег Басилашвили заявил, что заболел коронавирусом, пишут «Известия».
По словам 87-летнего актёра, в настоящее время он находится дома. Также он отметил, что симптомов COVID-19 у него нет.
Год назад Басилашвили уже перенёс коронавирус. Его госпитализировали 4 января 2021 года и выписали спустя пять дней, сообщает RT.
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20 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru